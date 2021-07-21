Rize'ye sel uyarısı
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Rize'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.
Video Haberler
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bezos ve ekibi uzay yolculuğunu tamamladı