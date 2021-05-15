Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekoruna ortak oldu
Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, Freiburg maçında kaydettiği golle Gerd Müller'in Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atma rekorunu egale etti.
Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta, bitime iki maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, 33. haftada Freiburg ile oynanan deplasman maçının 26. dakikasında takımını penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçirdi. Lewandowski, Bayern Münih efsanesi Gerd Müller'in 1971-1972 sezonunda kırmızı-beyazlı formayla 40 gol atarak sahip olduğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanına ortak oldu.
Polonyalı futbolcu, golü Gerd Müller'in resminin bulunduğu ve "4EVER GERD" (Her zaman Gerd) yazan tişörtü göstererek kutladı. Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Lewandowski, geçtiğimiz sezon ligde 34 gol kaydederek 31 gollü Pierre Emerick Aubameyang'ı geride bırakmış ve "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını ele geçirmişti. Polonyalı futbolcu, tüm sezonlarda kaydettiği 276 golle, Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncuları listesinde 365 gollü Gerd Müller'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
Lewandowski'nin gol sevinci:
#4EverGerd #Lewy40 pic.twitter.com/bRQ3qe8YmU— MEISTER (@FCBayern) May 15, 2021
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