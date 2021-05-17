Roberto Soldado imzayı attı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:02

Granada, Roberto Soldado ile bir sezon daha devam edecek.

İspanyol kulübü tecrübeli golcüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2019'da transfer olduğu Granada'da 42 maçta 14 gol ve 2 asist üretti.

Granada bu haberi sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:



