Roberto Soldado imzayı attı
İspanyol golcü Roberto Soldado, kulübü Granada ile sözleşme yeniledi.
Granada, Roberto Soldado ile bir sezon daha devam edecek.
İspanyol kulübü tecrübeli golcüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2019'da transfer olduğu Granada'da 42 maçta 14 gol ve 2 asist üretti.
Granada bu haberi sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:
@R9Soldado vestirá de rojiblanco una temporada más.#SoldadoNazarí #AlmaRojiblanca— Granada CF (@GranadaCdeF) May 17, 2021
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