Robespierre...
Maximilien Robespierre (1758-1794), kimilerine göre 1789 Fransız Devrimi’nin haşin ama haklı devrimcisi, kimilerine göre kana susamış bir katil ve diktatör. Peter McPhee’nin yazdığı biyografiye göreyse sarsılmaz adalet duygusu, hitabeti ve iradesi sayesinde, şiddetle yıkan ve şiddetle kuran Fransız Devrimi içinde kendine yer bulmuş bir taşra avukatı.
Maximilien Robespierre (1758-1794), kimilerine göre dünyayı altüst eden ve etkilerini günümüzde bile hissettiren 1789 Fransız Devrimi’nin haşin ama haklı devrimcisi, kimilerine göre kana susamış bir katil ve diktatör. Peter McPhee’nin yazdığı biyografiye göreyse sarsılmaz adalet duygusu, etkileyici hitabeti ve çelik iradesi sayesinde, şiddetle yıkan ve şiddetle kuran Fransız Devrimi içinde kendine yer bulmuş bir taşra avukatı.
1789'un devrimcileri, 1793'te dış düşmanlara karşı kazandığı askeri zaferle devrimi ve yeni cumhuriyeti muzaffer kılar. Ancak birçok arkadaşının aksine, düzeni sağlamak için ilkelerinden ödün vermeye razı olmayan Robespierre açısından bu başarının insani maliyeti ağır olur: Hasta düşer, tükenir, mantığını yitirir.
Robespierre / Peter McPhee / Çeviren: Süha Sertabiboğlu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 330 s.
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