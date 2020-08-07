Robin van Persie yardımcı antrenör oldu
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Robin van Persie kariyerine yardımcı antrenör olarak devam edecek.
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Robin van Persie’nin, 2019 yılında futbolu bıraktığı Feyenoord’da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği açıklandı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe’deyken hocası olan Dick Advocaat’ın yardımcılığı yapacak.
Fenerbahçe’de gösterdiği performanstan çok, aldığı para ve sakatlıklarıyla gündeme gelen Hollandalı yıldız, 2018 yılında Sarı lacivertli kulüpten ayrılıp futbola başladığı Feyenoord’a transfer olmuştu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 1 sezon Advocaat’ın yönetiminde forma giyen Hollandalı, tecrübeli teknik adamla bu sefer teknik kadroda beraber çalışacak.
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