Robin Williams’ın son günleri belgesel oldu

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Robin’s Wish, 63 yaşında ölen sanatçının son günlerini anlatacak. Eşi Susan Schneider Williams’ın yanı sıra arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajları da içeren Robin’s Wish, oyuncunun ölmeden önce mücadele ettiği nörodejeneratif bozukluğu araştıracak.

Robin Williams’ın yaşadığı Lewy Cisimcikli Demans, hastalığın en yaygın türlerinden biri. Belgeselde sözlerine yer verilen bir nöroloji profesörüne göre bu hastalık kaygıyı, kişinin kendisine duyduğu şüpheyi artırıyor ve sanrılara neden oluyor.

Williams’ın son televizyon dizisi The Crazy Ones’ın yaratıcısı David E. Kelley, o dönem için “Williams’ın içinde tükenen bir şeyler vardı” diyor.

Schneider Williams ise “Kocam bilmeden ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyordu. Beyninin neredeyse her bölgesi saldırı altındaydı. Kendi parçalanışını deneyimledi” diyor. Fragmanda Williams’la çalışan kişilerin, aktörün ölümüne giden yolda kendisi gibi olmadığını tartıştığı duyuluyor.

Robin’s Wish’in ilk gösterimi, izle ve öde sistemleri ve dijital platformlardan 1 Eylül’de yapılacak.