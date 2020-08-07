Robinho ayrıldı, yeni adres belli değil!

07 Ağustos 2020 Cuma, 16:18

Yıldız futbolcu Robinho Başakşehir’den ayrıldı. Başakşehir tecrübeli futbolcusu Robinho’nun ayrıldığını Twitter’dan duyurdu.

Başakşehir’in Brezilya’lı futbolcusu Robinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi Robinho’nun ayrılığını Twitter üzerinden duyurdu. 2018/2019 sezonu devre arasında Sivasspor’dan Başakşehir’e 2 milyon avroya transfer olan yıldız futbolcu Başakşehir’de çıktığı 43 maçta 4 gol attı 3 asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyinmişti.