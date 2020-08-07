Robinho ayrıldı, yeni adres belli değil!
Yıldız futbolcu Robinho Başakşehir’den ayrıldı. Başakşehir tecrübeli futbolcusu Robinho’nun ayrıldığını Twitter’dan duyurdu.
Yıldız futbolcu Robinho Başakşehir’den ayrıldı. Başakşehir tecrübeli futbolcusu Robinho’nun ayrıldığını Twitter’dan duyurdu.
Başakşehir’in Brezilya’lı futbolcusu Robinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi Robinho’nun ayrılığını Twitter üzerinden duyurdu. 2018/2019 sezonu devre arasında Sivasspor’dan Başakşehir’e 2 milyon avroya transfer olan yıldız futbolcu Başakşehir’de çıktığı 43 maçta 4 gol attı 3 asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu daha önce Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyinmişti.
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