Rocio Bonilla'dan yeni resimli öykü: 'En Sevgili Süper Kahraman'

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:04

Rocio Bonilla, o¨du¨llu¨ sanatc¸ı Oriol Malet ile bir araya geldigˆi yeni o¨yku¨su¨nde pek c¸ok su¨per kahramanın yanı sıra c¸ocukların ailelerinde go¨rdu¨kleri su¨per gu¨c¸leri, unutulmaz karakterlerle dolu c¸ocukluk du¨nyasını resmediyor.

Halil Türkden’in çevirisiyle yayımlanan kitap, dünyayı sevgiyle kurtaranların ve yaşamın devam etmesini sağlayanların yanıbaşımızda olabileceğini anımsatıyor.

??Diego süper kahramanlardan büyülenen bir çocuktu. Onların kıyafetlerini giyer, dedesinin anlattığı hikâyeleri heyecanla dinlerdi. Daha fazla şey okuyabilmek için sık sık kitapçıya giderdi. Herkesin süper kahramanı farklı ve çok özeldi. Diego hepsine bayılıyordu, ama aralarından biri onun "en sevdiği"ydi: Mega Güç. Olağanüstü güçlerinin yanı sıra ilginç bir de özelliği vardı: Diego'nun hep yakınındaydı...