Rockefeller, BMGK'den istedi: Picasso'nun Guernica eserini geri verin
Picasso'nun savaş karşıtı eseri ''Guernica''nın duvar halısı versiyonu BMGK'nin girişindeki duvardan kaldırıldı. Nelson Rockefeller Jr, BM'ye ailesi tarafından ödünç verilen ve 36 yıldır Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvarda asılı olan eseri geri istedi.
Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) girişindeki 36 yıldır asılı olduğu duvardan kaldırıldı.
Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen tabloyu geri istedi.
Bunun üzerine Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eserinin duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki asılı olduğu yerden indirildi.
Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş adamı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.
''Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.
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