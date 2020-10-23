Rodrigues'ten Fenerbahçe-Galatasaray itirafı!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, sarı lacivertli ekipten ayrılış sürecini anlatt
Galatasaray, Ocak 2017'deki ara transfer döneminde PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues'i Ocak 2019'daki ara dönemde Al İttihad'a satmıştı. Yeşil Burun Adaları pasaportlu kanat oyuncusunu Fenerbahçe, geçen sezonun başında Temmuz 2019'da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan takımına geri dönen, adı yeniden Galatasaray ile anılan Rodrigues, süreci anlattı:
“Ben bir şey yapmadım, Fenerbahçe kontratımı sonlandırdı. Al İttihad'ın bana ihtiyacı vardı, Suudi Arabistan'a geldim. Fenerbahçe’de çok yüksek ücret aldığımı söylediler. Onlara pahalı gelmişim. Devam etmek istiyordum ama böyle bir yöntemi tercih ettiler. Açıkçası umurumda değil. Kontratım vardı ve işime bakıyordum. Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana ‘Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler!”
“GALATASARAY SON GÜN TEKLİF YAPTI”
“Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim. Galatasaray yönetimi neden son gün teklif yaptı, anlayamadım. İkinci devrede Galatasaray'da oynar mıyım şu an bilemem. Suudi Arabistan'da güzel bir kontratım var işime bakmalıyım.”
Kaynak: Sözcü-Skor
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