Roger Federer Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacak
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, Tokyo 2020'de yer almayacağını açıkladı.
Dünyaca ünlü tenisçi Federer 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını açıkladı.
Federer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, son katıldığı ve çeyrek finalde veda ettiği Wimbledon tenis turnuvası sırasında dizindeki sakatlığın nüksettiğini belirterek, "Bu nedenle Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılamayacağım. Bunun için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kariyerim boyunca İsviçre'yi olimpiyatlarda temsil etmekten onur duydum." ifadelerini kullandı.
Tek erkekler dünya sıralamasında 9. basamakta yer alan Federer, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda çiftler kategorisinde altın, 2012 Londra Olimpiyatları'nda tek erkeklerde gümüş madalya elde etmişti.
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