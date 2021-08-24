Roma dönemi sikkelerle yakalandılar: 2 kişiye gözaltı

24 Ağustos 2021 Salı, 16:24

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Roma dönemine ait 157 sikke, metal objeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere ve tabancaya polis el koyarken N.D. ve K.D., gözaltına alındı.

2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



