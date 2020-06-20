Roma ile denetleme polemiği

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Libya’da sahada sıcak gelişmelerin yaşandığı bir ortamda İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Di Maio’nun ortak basın toplantısına Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya silah ambargosunu denetlemek için oluşturduğu Irini operasyonu konusunda yaşanan polemik damgasını vurdu.

Di Maio’nun, Irini operasyonunun dengeli olması ve taraflardan herhangi birini desteklememesi gerektiğini savunması üzerine Çavuşoğlu, Irini operasyonunun taraflı olduğunu söyledi. Di Maio, “Irini operasyonunu Libya’da iki taraf da eleştirdiği için dengeli sayabiliriz” yanıtını verdi.

Di Maio’nun Ankara ziyareti, Çavuşoğlu’nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’la birlikte Libya’da Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Başbakanı Fayez Sarraj ile görüşmek üzere Trablus’a gitmesi üzerine iki gün gecikmeli olarak yapıldı.

Çavuşoğlu basın toplantısında, İtalya’nın Libya’da dengeli bir rol oynayarak siyasi süreç için çaba sarf ettiğini, görüşmelerinde İtalyan mevkidaşına Trablus ziyareti hakkında bilgi verdiğini söyledi.

‘SAHADA PARALI ASKER BULUNMAMALI’

Çavuşoğlu’nun ardından konuşan Di Maio, Libya’da yaşanan iç savaşın sona ermesini istediklerini belirterek “Her iki tarafın da ambargoyu delecek şekilde sürekli silah yığması devam etmemeli, sahada paralı askerler bulunmamalı, mayınlar temizlenmeli. Artık Libya, İtalya ve AB için bir güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun için siyasi çözüm gerekiyor” dedi. Libya’da sürdürülebilir bir ateşkesten yana olduklarını belirten Di Maio, “Yeni silahlı ihtilaflara, ülkenin bölünmesine yol açabilecek bir dondurma değil, kalıcı çözüm istiyoruz” diye konuştu. Irini Operasyonu’nun İtalya açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Di Maio, “Bu misyonun dengeli olması gerektiğini savunuyoruz. Libya’da taraflardan herhangi birini desteklemek değil, mühim olan artık bu ihtilafın sona ermesi yönünde çalışmalar yapılmasıdır” diye konuştu.

‘SURİYE’DEN LİBYA’YA GELEN SAVAŞ UÇAKLARI...’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Irini Operasyonu’nun dengeli değil taraflı olduğunu dile getirerek “Açıkça sormak isterim. Suriye’den Libya’ya gelen savaş uçaklarıyla ilgili Irini’nin herhangi bir tespiti oldu mu? Ya da Abu Dabi’den gelen silahlarla ilgili bir tespiti oldu mu? Irini’nin içinde olan Fransa’nın sürekli Hafter’e silah vermesiyle ilgili bir raporlaması var mı? Dolayısıyla objektif değil. İtalyan komutanın iyi niyetinden bir şüphemiz yok ama genel anlamda Irini Operasyonu Libya’da ambargonun denetlenmesine bir katkı sağlamaz” dedi.

İtalyan Bakan ise bu sözlere “Amacımız hem havadan, hem denizden hem de sınırlardan olan bütün silah girişlerini kontrol edebilmek. Ama bu tam oturdu diyemiyorum. Bütün sorunlara çözüm olamayabilir ama en azından ambargoya riayet edilmesi açısından çözüm olabilir” yanıtını verdi.

OKTAY: ABD VE TÜRKİYE POZİTİF BİR FARK YARATABİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise video konferansla katıldığı bir toplantıda Libya konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Libya’da ikili konuşmalarımızı derinleştiriyoruz. ABD ve Türkiye birlikte pozitif bir fark yaratabilir” dedi.

ABD’li silah şirketlerinin Türk üreticilerden kritik malzemeleri satın almaya devam ettiğini söyleyen Oktay, Türkiye’nin F-35 teknolojisini tehlikeye atmak istemediğini kaydetti.