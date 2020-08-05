Roma Mert Çetin'i kiraya veriyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:47

Milli futbolcu Hellas Verona için sağlık kontrolünden geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunacak.

Geçtiğimiz sezon 3 milyon avroya bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan genç stoper bu sezon Roma’da 6 maçta forma şansı buldu.