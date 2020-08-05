Roma Mert Çetin'i kiraya veriyor
İtalya Serie A’yı 5. Sırada tamamlayan A.S Roma, milli futbolcu Mert Çetin’i kiralık olarak gönderiyor.
Milli futbolcu Hellas Verona için sağlık kontrolünden geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunacak.
Geçtiğimiz sezon 3 milyon avroya bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan genç stoper bu sezon Roma’da 6 maçta forma şansı buldu.
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