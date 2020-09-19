Roma Vida'yı istiyor, Vida ise kararsız

19 Eylül 2020 Cumartesi, 16:59

İtalya Serie A ekibi Roma, Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’yı transfer etmek istiyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelecek teklif karşısında kararsız.

Beşiktaş’ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida’nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş’ta ve İstanbul’da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul’da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida’nın tercihine bırakan İtalyan kulübü, Vida’nın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida’nın ise Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasından gelecek telifleri düşündüğü için 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak ya da şartların oluşması durumda Roma ile de 2 yıllık sözleşmeye evet diyebileceği öğrenildi.