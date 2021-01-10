Roman Dernekleri Federasyonu Erman Toroğlu'nu kınadı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Marius Sumudica'yı eleştirirken ırkçı ifadeler kullanmasına Marmara Roman Dernekleri Federasyonu'ndan sert tepki geldi. Dernek Başkanı Sinan Karaca, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Toroğlu'nu kınadıklarını belirtirken "Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi.
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken "Böyle çingenelik olur mu?" ifadelerini kullanan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'na Romanlardan büyük tepki geldi.
Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Erman Toroğlu denilen şahıs çıkıp Türkiye'deki tüm Roman toplumuyla alakalı aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bunu kınıyoruz" dedi.
"HATADAN DÖNEYİM DERKEN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPTI"
Çok kısa zaman önce Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçılığı bütün Türkiye'nin kınadığını hatırlatan Karaca, "Bizler de bu çirkin saldırıyı kınamıştık. Biz ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Bu da bizi derinden yaralamıştır. Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü. Aslında Erman Toroğlu bu söylemi aslında çok doğal ve içinden gelen haliyle dile getirdi. Daha sonra yaptığı hatadan geri döneyim derken daha büyük hata yaptı, 'çingene demeyelim dilenci diyelim' dedi. Bizleri daha da aşağılayan bir duruma düşürdü" ifadelerini kullandı.
Bu durumun değişmesi için Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere tepki gösterme çağrısı yapan Karaca, "Kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Elimizden geldiği kadar sesimizi yükselteceğiz, olayı takip edeceğiz" vurgusu yaptı.
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