Roma'nın yıldızı Chris Smalling'in evine hırsız girdi
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen İngiliz futbolcu Chris Smalling'in evine kendisi ve eşi evdeyken hırsızlar girdi.
Corriere dello Sport'un haberine göre, sabah saatlerinde, Smalling ve eşi evdeyken başlarını kapatan eli silahlı üç hırsız, zorla eve girdi.
Ellerindeki silahı Smalling ve eşine doğrultarak evdeki kasayı açtıran hırsızlar, ünlü futbolcuya ait "Rolex" marka saat ve mücevherleri çaldı.
Olay sırasında Smalling ve eşine bir şey olmazken, emniyet güçleri, hırsızlık olayına yönelik inceleme ve hırsızları yakalamak üzere çalışma başlattı.
Basında çıkan diğer haberlerde de saat 05.00 civarındaki olay sırasında Smalling ve eşinin korku dolu anlar yaşadığı ifade edildi.
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