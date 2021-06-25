Romelu Lukaku: "Cristiano Ronaldo gibi top sürmek isterdim"

25 Haziran 2021 Cuma, 22:08

EURO 2020'de son 16 turunda pazar günü oynanacak Belçika-Portekiz maçı öncesinde Romelu Lukaku, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvada şu ana kadar üç gol kaydeden ve takımının grubu lider olarak tamamlamasında büyük bir rol oynayan Lukaku, Cristiano Ronaldo'nun bazı özelliklerinin kendisinde olmasını istediğini söyledi. Belçikalı forvet, "Cristiano gibi top sürmeyi ve şut çekebilmeyi isterdim. Ancak benim fiziğimi de onun isteyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK TEKNİK BİR TAKIM"

Lukaku ayrıca, "Milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekorunu kıracak biri varsa o kişi kesinlikle Ronaldo. Portekiz çok teknik bir takım. Ayrıca turnuvayı kazanmak için çok istekliler." dedi.

"ÇOCUKLUM HAYALİM"

Romelu Lukaku, Belçika'nın EURO 2020'yi kazanma ihtimaliyle ilgili ise şunları söyledi, "Bu gerçekten büyük bir hedef ve benim çocukluk hayalim. Ancak bu konuyu şu anda konuşmanın zamanı değil. Bu hepimizin hayali. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası'nda yapacağımız çok iş var."