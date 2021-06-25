Valtteri Bottas'a üç sıra grid cezası verildi
Formula 1 Avusturya Grand Prix'si öncesinde bugün yapılan ikinci antrenman seansında pitte spin atan Valtteri Bottas'a üç sıra grid cezası verildi.
Formula 1'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a ceza verildiği ifade edildi.
Fin pilot, bugünkü ikinci antrenman seansında pitten çıkarken aracın arkasının kaymasıyla birlikte spin atmıştı. Kısa sürede kontrolü sağlayan Bottas, McLaren garajının önünde durmayı başarmış ve İngiliz ekibinin pit duvarına çarpmaktan son anda kurtulmuştu.
Yaşanan olayın ardından McLaren, Bottas'ı telsizden FIA'ya şikayet etmişti. Fin pilotun para cezasına ek olarak uyarı alabileceği gündeme gelmişti.
"CEZA ALIRSAM ŞAŞIRIRIM"
Bottas, ikinci antrenman seansının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Pitten çıkarken farklı bir şey denedik ve evet, normalde yaptığımız bazı şeyleri değiştirdik. Bu yüzden spin attım. Herhangi bir ceza alırsam şaşırım. Bu normal bir hataydı ve eminim ne olduğunu anlayacaklardır."
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