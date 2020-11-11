Ronald Koeman'dan Messi açıklaması
Barcelona'nın teknik patronu, kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, sezona beklenen başlangıcı yapamayan Lionel Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Messi, ligde son olarak oynanan Real Betis maçına yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda oyuna girmiş ve biri penaltıdan olmak üzere iki gole imza atarak takımının aldığı 5-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Sport'a konuşan Hollandalı teknik adam, "Messi, kulüple sorunları olsa da halen bir şeyler kazanmak ve en iyi olmaya devam etmek istediğini gösteriyor. Barcelona, Messi ile birlikte her zaman daha iyi bir takım oldu ve öyle olmaya da devam edecek." dedi.
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