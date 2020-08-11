Ronaldo golleriyle değil tatil fotoğraflarıyla manşet!

11 Ağustos 2020 Salı, 10:48

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor. Ronaldo’nun yatı İtalya açıklarında bulunuyor.

10 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL GÖREMEDİ

İtalya'nın en büyük kulüplerinden Juventus'ta top koşturan, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Lyon'a elenmeleri nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı. Ronaldo, 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görememenin sıkıntısını taraftarlarıyla paylaşmıştı. Juventus da İtalya'da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gelen yıkımın ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırmıştı.

9.5 MİLYON AVRO’YA OTOMOBİL ALMIŞTI

Ronaldo yaşadığı hayal kırıklığını atlatmak için 7 milyon dolarlık yatıyla İtalya açıklarında tatile çıktı. Yıldız futbolcuya tatilinde sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları eşlik ediyor. Georgina'dan bir, farklı taşıyıcı annelerden ise üç çocuğu bulunan Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık yatı, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde de 9.5 milyon Avro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi satın aldı. Bu otomobilden dünyada sadece 10 tane üretildi.

Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez (26) çocuklarıyla çıktıkları yat tatilinde Akdeniz'in keyfini çıkarıyor. 4 yıldır birlikte olan ikili sosyal medyada sık sık fotoğraflarıyla gündem oluyor. Ünlü yıldız Instagram'daki fotoğlarları ile önemli bir gelirin de sahibi oluyor.