Ronaldo, koronavirüs kurallarını ihlal etti

15 Ekim 2020 Perşembe, 18:45

İtalya Spor Bakanı, Vincenzo Spadafora, test sonucu pozitif çıkan Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’den İtalya’ya gelerek protokolleri ihlal ettiğini belirtti.

İtalya’da yayın yapan Radio Uno’ya konuk olan Vincenzo Spadafora, milli takım görevi için Portekiz’de bulunan Ronaldo’nun testinin pozitif çıkmasının ardından İtalya’ya gelerek Covid kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Portekiz milli takımına yapılan sürüntü testlerinin 2’sinde negatif çıkan Ronaldo’nun 3.testi beklemeden otelden ayrıldığı ifade edildi. Torino sağlık müdürlüğü olayla ilgili bir kınama yazısı yayınladı. Portekiz Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Ronaldo’nun asemptomik olduğunu açıklamıştı. Portekizli oyuncu, Juventus’un 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Crotone maçını ve 20 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanayacak Dinamo Kiev maçlarını kaçıracak. Spadafora programda ayrıca, stadyumların boş kalmaya devam edeceğini, %25 doluluk ile seyirci alınmasının reddedildiğini ve Kasım ortasına kadar bu kararların değişmeyeceğini açıkladı.