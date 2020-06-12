Ronaldo mu, İbrahimovic mi sorusuna şaşırtan yanıt!

12 Haziran 2020 Cuma, 08:46

Juventus’un tecrübeli futbolcusu Giorgio Chiellini takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya çok saygısının olduğunu fakat kendisinin Zlatan Ibrahimovic hayranı olduğunu belirtti.

Chiellini yaptığı açıklamada Zlatan Ibrahimovic ile hem rakip hem de aynı kulüpte beraber oynadığı zamandan bahsederek kendisini iyi hale getirmesinde İsveçli golcünün yardımı olduğunu belirtti.

Chiellini konuşmasında, "Ronaldo birçok gol attı, bunu herkes biliyor ona büyük saygım var. Ancak ben bir Zlatan Ibrahimovic hayranıyım. Zlatan'la önce takım arkadaşıydık. Ben o zaman çok gençtim ve her zaman çalışırken ona karşı oynamak isterdim. Onu sahanın her yerinde izledim. Bunu hem kendimi ispatlamak için hem de hocanın gözüne girmek için yaptım" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic ile birebir oynamanın büyük bir saygı kazanmak anlamına geldiğini belirten Chiellini, "Kendimi ondan asla geri tutmadım. Onunla sahada girdiğim her ikili mücadeleden sonra daha güçlü çıktı ve kendime güvenimi artırdım. Hem birlikte oynarken hem de karşılıklı olarak Zlatan'ı takip ettim. Ben bir Zlatan hayranıyım" şeklinde konuştu.