Ronaldo'yu kaptıran Juventus kayıplarda
Portekizli Ronaldo'yu Manchester'a kaptıran Juventus Napoli'ye de yenildi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Napoli, Juventus karşısında galip gelerek ligde 3'te 3 yaptı. Böylelikle golcüsü Ronaldo'yu İngilizlere kaptıran Juventus yenilgi serisini sürdürdü.
Karşılaşmanın başında konuk ekip 10. dakikada Morata ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi takım 57'de Politano ile skora dengeyi getirdi.
Juventus'u yıkan gol ise 85'te Kalidou Koulibaly'den geldi. Senegalli oyuncu ceza sahasında seken topu ağlarla buluşturdu ve Napoli'ye galibiyeti getirdi.
Ligde çıktığı 3 maçı kazanan Napoli puanını 9 yaptı.
Juventus ise üst üste 2. kez yenilgiye uğradı ve 1 puanda kaldı.
400. maçına çıkan Lorenzo Insigne, Napoli'de Marek Hamsik'in ardından en çok maça çıkan oyuncu oldu.
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