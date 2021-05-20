Rosier'in menajerinden Beşiktaşlıları üzen açıklama

20 Mayıs 2021 Perşembe, 16:14

Bu sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Valentin Rosier için transfer dedikoduları başlarken, menajerinden açıklama geldi.

Fransız oyuncunun menajeri Stephane Canard, Rusya'dan Dinamo Moskova'dan gelen teklifi düşünmediklerini ve Rosier'in kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini söyledi.

"RUSYA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Stephane Canard, "Dinamo Moskova'ya büyük saygımız var ancak Rusya'ya gitmeyi düşünmüyoruz. Valentin Rosier, öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifleri düşünmek istiyor, önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi." ifadelerini kullandı.

Rosier, Beşiktaş'ta 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.