Royal Canin, kedi sahiplerine yönelik olarak özel bir etkinlik düzenledi.
Royal Canin, kedi sahiplerine yönelik düzenlediği özel etkinlikte, afet durumlarında havyanların bakımı ve kedi beslenmesini ele aldı.
Beslenme aracılığıyla her kedi ve köpeğin hak
ettiği sağlık ve refaha kavuşması için çalışmalarını sürdüren Royal Canin
Türkiye, hastalık semptomlarını ustaca gizleyebilen kedilerin sağlıkları için düzenli
sağlık kontrollerinin önemini vurguluyor. Bu kapsamda; 15 Ekim-15 Kasım
tarihleri arasında hayata geçirilen “Kedinizi
Veteriner Hekimine Götürün” ulusal farkındalık kampanyası, evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli
sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının
önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini
iyileştirmeyi amaçlıyor.
Evcil hayvanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği özel beslenme çözümleri ile onlara “daha iyi bir dünya” sunmayı hedefleyen Royal Canin Türkiye, hayvan sahipleri için de anlamlı, hayat kolaylaştıran ve değer katan tamamlayıcı fayda sağlayan hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin bir parçası olarak, Royal Canin dijital kanallarından hayata geçirilen “Kedim, Ben ve Royal Canin” webinarı, evcil hayvanlar için afetlere hazırlıklı olma, düzenli veteriner ziyaretlerinin önemi, sorumlu hayvan sahipliği ve beslenmenin kedi sağlığındaki yaşamsal önemine vurgu yaptı.
Doğru
beslenme, hayvan sağlığı için yaşamsal önemde
Kedi
sahiplerinin, hayvanlarının ihtiyaçlarını anlayabilme ve karşılayabilme
noktasında doğru beslenme çözümleri ve kedi bakımı gibi konularda bilgi sahibi
olmasının hedeflendiği etkinlikte, Veteriner Hekim Tilbe Babakıray ve Veteriner
Hekim Zeynep A. Tatlıağız kilo yönetimi, uygun porsiyonlama ve doğru beslenmenin
kedilerin sağlığına yaptığı önemli katkıdan bahsetti. Kedi beslenmesinde doğru
bilinen yanlışların da ele alındığı etkinlikte, kediler ve köpeklerin vücut
fonksiyonlarını sürdürebilmek için sanılanın aksine spesifik bir kaynağa veya
içeriğe değil (örn. tavuk, balık), spesifik besin ögelerine (aminoasitler,
proteinler vb.) ihtiyaç duyduğu vurgulandı.
Bakımı
üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı,
mutlu ve refah içinde yaşayan hayvanlar olabilmelerine odaklanan sorumlu hayvan
sahipliği, kedilerin sağlığı için ilk adım. Kedilerin ihtiyaç piramidi
içerisinde, en temel gereksinimlerini fizyolojik ihtiyaçları, yani beslenme, su
tüketimi oluşturuyor. Bu yüzden de mutluluk ve sağlıkları için doğaları ve
ihtiyaçları bakımından benzersiz olan kedilerin yavruluktan yetişkinlik
dönemine kadar her yaşam evresinde kendilerine özgü hazırlanmış mamalar ile
beslenmesi oldukça önemli. Öte yandan mama tüketiminde doğru porsiyonlama, kilo
yönetimi ve kedilerin yalvarma davranışında onlara ekstra mama vermemek de
kedilerin sağlığı için kritik önemde yer alıyor.
Evcil
hayvanlar için deprem anı ve sonrası nasıl yönetilmeli?
Evcil
hayvanlar için deprem anı ve sonrasının nasıl yönetilmesi gerektiği ve dikkat
edilmesi gereken hususların da konuşulduğu etkinlikte, Veteriner Hekim Yonca
Kuşlu evcil hayvan sahiplerinin doğal afetler sırasında ve sonrasında neler yapması
gerektiğini anlattı.
Buna
göre; afetlere fiziki ve psikolojik olarak hazırlık yapmak hem hayvan sahibi hem
de evcil hayvanları için önemli. Deprem çantası içerisinde mutlaka kediler için
mama, ilaç, salık karnesi, kediler için göğüs tasması gibi hayvanların özel
ihtiyaçlarının da yer alması gerekiyor. Deprem gibi afetler kedilerin psikolojisini
ve davranışlarını derinden etkiliyor; kediler etraflarına karşı kendilerine
güvensiz hissedebiliyor. Bu yüzden insanlarda olduğu kadar sahipleri ile
duygusal bağ kuran kediler için de stres yönetimi ve sahibi ile ortak geçirilen
zamanlar oldukça önemli.
Hayvan sahiplerinin, kedilerini veteriner hekime götürme sürecinde ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com websitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.
Royal
Canin Hakkında:
ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin
Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı
beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner
hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere
yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini
artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve
veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün
110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik
ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.
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