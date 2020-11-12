Royal Canin, kedi sahiplerine yönelik olarak özel bir etkinlik düzenledi.

12 Kasım 2020 Perşembe, 00:22

Beslenme aracılığıyla her kedi ve köpeğin hak ettiği sağlık ve refaha kavuşması için çalışmalarını sürdüren Royal Canin Türkiye, hastalık semptomlarını ustaca gizleyebilen kedilerin sağlıkları için düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguluyor. Bu kapsamda; 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında hayata geçirilen “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” ulusal farkındalık kampanyası, evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Evcil hayvanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği özel beslenme çözümleri ile onlara “daha iyi bir dünya” sunmayı hedefleyen Royal Canin Türkiye, hayvan sahipleri için de anlamlı, hayat kolaylaştıran ve değer katan tamamlayıcı fayda sağlayan hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin bir parçası olarak, Royal Canin dijital kanallarından hayata geçirilen “Kedim, Ben ve Royal Canin” webinarı, evcil hayvanlar için afetlere hazırlıklı olma, düzenli veteriner ziyaretlerinin önemi, sorumlu hayvan sahipliği ve beslenmenin kedi sağlığındaki yaşamsal önemine vurgu yaptı.

Doğru beslenme, hayvan sağlığı için yaşamsal önemde

Kedi sahiplerinin, hayvanlarının ihtiyaçlarını anlayabilme ve karşılayabilme noktasında doğru beslenme çözümleri ve kedi bakımı gibi konularda bilgi sahibi olmasının hedeflendiği etkinlikte, Veteriner Hekim Tilbe Babakıray ve Veteriner Hekim Zeynep A. Tatlıağız kilo yönetimi, uygun porsiyonlama ve doğru beslenmenin kedilerin sağlığına yaptığı önemli katkıdan bahsetti. Kedi beslenmesinde doğru bilinen yanlışların da ele alındığı etkinlikte, kediler ve köpeklerin vücut fonksiyonlarını sürdürebilmek için sanılanın aksine spesifik bir kaynağa veya içeriğe değil (örn. tavuk, balık), spesifik besin ögelerine (aminoasitler, proteinler vb.) ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı, mutlu ve refah içinde yaşayan hayvanlar olabilmelerine odaklanan sorumlu hayvan sahipliği, kedilerin sağlığı için ilk adım. Kedilerin ihtiyaç piramidi içerisinde, en temel gereksinimlerini fizyolojik ihtiyaçları, yani beslenme, su tüketimi oluşturuyor. Bu yüzden de mutluluk ve sağlıkları için doğaları ve ihtiyaçları bakımından benzersiz olan kedilerin yavruluktan yetişkinlik dönemine kadar her yaşam evresinde kendilerine özgü hazırlanmış mamalar ile beslenmesi oldukça önemli. Öte yandan mama tüketiminde doğru porsiyonlama, kilo yönetimi ve kedilerin yalvarma davranışında onlara ekstra mama vermemek de kedilerin sağlığı için kritik önemde yer alıyor.

Evcil hayvanlar için deprem anı ve sonrası nasıl yönetilmeli?

Evcil hayvanlar için deprem anı ve sonrasının nasıl yönetilmesi gerektiği ve dikkat edilmesi gereken hususların da konuşulduğu etkinlikte, Veteriner Hekim Yonca Kuşlu evcil hayvan sahiplerinin doğal afetler sırasında ve sonrasında neler yapması gerektiğini anlattı.

Buna göre; afetlere fiziki ve psikolojik olarak hazırlık yapmak hem hayvan sahibi hem de evcil hayvanları için önemli. Deprem çantası içerisinde mutlaka kediler için mama, ilaç, salık karnesi, kediler için göğüs tasması gibi hayvanların özel ihtiyaçlarının da yer alması gerekiyor. Deprem gibi afetler kedilerin psikolojisini ve davranışlarını derinden etkiliyor; kediler etraflarına karşı kendilerine güvensiz hissedebiliyor. Bu yüzden insanlarda olduğu kadar sahipleri ile duygusal bağ kuran kediler için de stres yönetimi ve sahibi ile ortak geçirilen zamanlar oldukça önemli.

Hayvan sahiplerinin, kedilerini veteriner hekime götürme sürecinde ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com websitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.