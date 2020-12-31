RTÜK Başkanı Şahin: Yeni yıl da Medya Mükemmellik Ödülleri dağıtacağız

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:07

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklama ile yeni yıla ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni yıldan çok şey beklendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hayatlarımızı tehdit eden virüse karşı sağlık alanındaki olumlu gelişmeler yüzümüzü güldürmeye başladı bile… 2020 yılı için daha önceden planladığımız ama ötelemek zorunda kaldığımız projelerimizi yeni yılda bir bir hayata geçirmeyi umuyoruz. Ara vermek zorunda kaldığımız, sektörümüzün önemli isimleriyle istişarelerde bulunduğumuz ve artık geleneğimiz olan Medya Buluşmalarını, RTÜK-Üniversite Buluşmalarını daha da zenginleştirerek yeniden başlatacağız. Her zaman söylediğimiz üzere sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda Medya Mükemmellik Ödülleri'ni hak sahiplerine dağıtacağız."

DİYANET, TRT VE SETA İLE 'İSLAMOFOBİ' SEMPOZYUMU

Şahin, yeni yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle mayısta Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile düzenleyeceklerini bildirdi.

Çalışmaları devam eden RTÜK Kataloğunu ve periyodik RTÜK dergisini de yeni yılda çıkaracaklarını belirten Şahin, "Paydaşlarımızla güçlü iletişimimizi daha da artırarak 2021'de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.



