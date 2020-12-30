RTÜK'ten Akit TV'ye 'fuhuş evleri' cezası: 27 bin lira!
Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun bir üniversiteler için “fuhuş evleri” demesi üzerine RTÜK, programın yayınlandığı Akit TV’ye yalnızca yüzde 1 idari para cezası verdi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Akit TV'de Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesinin Üst Kurul'un gündemine taşınması için dilekçe vermişti.
İlhan Taşçı'nın yaptığı başvuru üzerine konuyu gündemine alan RTÜK Üst Kurulu, Akit TV'ye yalnızca yüzde 1 oranında (27 bin lira) idari para cezası verdi.
Taşçı, "Dostlar alışverişte görsün türünden bu "ceza", hastalıklı bir ruhun dile getirdiği hezeyanların duymazdan, görmezden gelinmesi, hafife almasına anlamına gelmektedir" dedi.
Fuhuş evleri ifadesinin milyonlarca üniversiteli genci hedef alması ve ailelerini rencide etmesi nedeniyle toplumun tüm kesimin infial yarattığını belirten Taşçı, "Hal böyleyken, insanlıktan nasiplenmemiş, hastalıklı bir ruh halinin dile getirdiği sözler nedeniyle RTÜK Yasası’nın yayınlarda “…toplumda nefret duyguları” oluşturulamayacağını düzenleyen 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinden en üst sınırdan yaptırım yerine “göstermelik” bu cezayı kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
İlhan Taşçı'nın açıklamasının tamamı şöyle:
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