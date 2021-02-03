RTÜK Başkanı Şahin'den Boğaziçi yayınlarıyla ilgili tehdit

RTÜK Başkanı Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili HALK TV'nin yaptığı yayınlar üzerine kendisine yapılan şikayete yanıt verdi. Şahin, yanıtında "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlar" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:22
RTÜK Başkanı Şahin'den Boğaziçi yayınlarıyla ilgili tehdit
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları haberleştiren medyaya yönelik tehditvari ifadeler kullandı.

İktidara yakın AvazTurk'un Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın Halk TV'yi hedef alarak, "Bunların açık niyeti habercilik değil sokak çatışmasını TV üzerinden organize etmek" paylaşımına yanıt veren Şahin, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz" dedi.

Şahin, "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İşte RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı:


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