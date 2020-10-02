RTÜK Başkanı'nın makamı özel tasarım mobilya ile donatılacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Bölge Temsilciliği’nde bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in makam odasını, ‘özel tasarım mobilya’ ile donatacak.
RTÜK’ün “İstanbul Bölge Temsilciliği Hizmet Binasında Bulunan Üst Kurul Başkanı Makam Odası, Bölge Temsilci Odası ve Üst Kurul Toplantı Salonunun Tefrişatı İçin Özel Tasarım Mobilya” adıyla açtığı ihalenin sonucu açıklandı.
Birgün’den Mehmet Emin Kurnaz’ın haberine göre; “Pazarlık” usulüne göre yapılan mal alım ihalesi 2 Eylül’de yapılmıştı. 29 Eylül’de açıklanan sonuca göre ihaleyi 320 bin TL bedelle Contra Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üstlendi. İhale sonuç bilgisine göre RTÜK, özel tasarım mobilyaların alımı için Contra Danışmanlık firması ile 24 Eylül’de sözleşme imzaladı.
Şartnameye göre, özel tasarım mobilyalar 24 Ekim’e kadar, RTÜK’ün Gayrettepe’de bulunan İstanbul Bölge Temsilciliği’ne teslim edilecek. Söz konusu mobilyalar için 322 bin TL tahmini bedel belirlenmişti. İhaleyi alan Contra Danışmanlık 2017 yılında kurulmasına karşın, şirketin sahibi 2020 yılında değişti. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 15 Haziran tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketin yeni ve tek pay sahibi Şahabettin Saltabaş oldu. Merkezi Sancaktepe’de bulunan şirketin 50 bin TL sermayesi bulunuyor.
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