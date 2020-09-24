RTÜK, FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

(DHA)
24 Eylül 2020 Perşembe, 22:23
RTÜK, FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi hakkında inceleme başlattı
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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