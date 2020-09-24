RTÜK, FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi hakkında inceleme başlattı

24 Eylül 2020 Perşembe, 22:23

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.