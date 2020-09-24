RTÜK, FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi hakkında inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Yüzde 50.1 hayal
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum
Video Haberler
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Soylu, siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı
- Yüzde 50.1 hayal
- İmamoğlu'ndan Kavuk müjdesi
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Tartışmalı ihale ekimde
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
- İstanbul'da hissedilen deprem
- Merkez Bankası'nın faiz kararına CHP'den ilk yorum