RTÜK, Noyan'ın sözleri nedeniyle kanala 3 gün ceza verdi

22 Mayıs 2020 Cuma, 15:48

Ülke TV'de katıldığı televizyon programında “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" ifadeleri kullanan Sevda Noyan büyük tepki çekmişti.



Noyan'ın sözleri ile RTÜK'ü göreve çağıran üye İlhan Taşçı, başkan Ebubekir Şahin'in mazaret bildirerek katılmadığı toplantı sonrası gündeme alınmadığını belirtmiş, daha sonra Şahin açıklama yaparak Noyan'ın sözleri ile ilgili “Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" ifadesini kullanmıştı.

VE TOPLANTI YAPILDI

İlhan Taşçı bugün yapılan RTÜK toplantısında ise, Ülke TV'ye Noyan'ın sözleri nedeniyle program durdurma cezası verildiğini duyurdu. Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, “Listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür” diyen Sevda Noyan'ın sözleriyle yayında “toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu” gerekçesiyle Ülke TV’ye 3 kez program durdurma cezası verdi. Karar oybirliğiyle alındı."















