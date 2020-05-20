Sevda Noyan ifade verdi
Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi. Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" demişti.
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
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