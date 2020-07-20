RTÜK Reklam Kurulu temsilciliğine İbrahim Uslu getirildi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:44

RTÜK, görev süresi tamamlanan Nurullah Öztürk’ün yerine kısa süre önce Başkan Yardımcılığı’na getirilen İbrahim Uslu’yu Reklam Kurulu’na temsilci seçti. Uslu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu üyeliğinin de bulunmasıyla birlikte toplamda dört göreve getirilmiş oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gibi “dört koltuklu bürokrat” nitelendirmelerine karşı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Uslu, bağımlılık ile mücadele eden görevlerinden maddi gelir elde etmediğini şu sözlerle savundu:

“MADDİ GELİR ELDE ETMEMEKTEYİM”

"Doktora eğitimini gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar hakkında yürüten, RTÜK'te 14 yıldır uzman yardımcılığından başlayarak tütün başta olmak üzere bağımlılık ile mücadele edilen her alanda elimden geldiğince kurumumu temsil eden birisi olarak şunu söylüyorum: Koltuk diye algı çalışması yapmaya çalıştığınız temsil görevlerinden hiçbir maddi gelir elde etmemekteyim. Bunu gönüllü seve seve yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Çünkü gençleri ve çocukları önemsiyorum. Kötü niyetli kişilerin şahsımı hedef alan bu tutumları benim bu konudaki duruşumu değiştirmeyecek ülkem, gençlerimiz ve çocuklarımız için bu alanda var gücümle mücadele etmeye devam edeceğim."

HALK TV, YILMAZ ÖZDİL, UĞUR DÜNDAR, PINAR ALTUĞ’A HAKARET

Öte yandan Uslu, 26 Şubat’ta televizyon kanallarına kendi imzasıyla gönderdiği yazı ile koronavirüs konusunda konuşacak ve yayınlara katılacak uzmanların seçimlerinde, Sağlık Bakanlığı'na danışılmasını istemiş ve “kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde müeyyide uygulanacak” demişti.

Uslu, Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi "Hakan: Muhafız"ın bir bölümünde iki kadının öpüştüğü sahne üzerine atılan sosyal medya paylaşımına da “izledik” yanıtını vermişti.

Uslu, 2013 yılında uzman olarak izlemekle görevli olduğu Halk TV ile bazı yazar, sanatçı ve gazeteciler aleyhine şöyle paylaşımlarda bulunmuştu.

“Tüh yazık oldu ROJ TV ve Nuche TV kapatıldı. Halk TV şimdi nasıl PKK’nın yayın organları ile ortak yayın yapacak.”

“Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Levent Kırca, Fazıl Say, Müjdat Gezen ve Enver Aysever bunları topla yoğurdu bas yine olmaz yine olmaz.”

“Askerdeki kocasını bırakıp çocuğu yaşındaki biriyle evlenen Pınar Atacan (Altuğ) gibi tipler bizi fena rahatsız ediyor.”



