RTÜK üyelerinden sonra Halk TV’nin başvurusu hakkında yeni gelişme

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:49

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV hakkında 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. Karara RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Okan Konuralp itiraz etmişlerdi. Pazartesi günü Halk TV'ye tebliği edilen ve 2 Ağustos’tan itibaren uygulanması istenen cezaya dün de Halk TV avukatları itiraz etmişti.

OY BİRLİĞİYLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Dün Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi, oy birliğiyle RTÜK üyelerinin başvurusu sonucu yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün ise Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Halk TV’nin avukatlarının başvurusunu değerlendirdi.

Mahkeme, RTÜK'ün kararına karşı daha önce alınan yürütmenin durdurulması kararlarını ve iptal başvurularını hatırlattı. Kararda, "söz konusu kararın uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.