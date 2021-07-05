RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan Ebubekir Şahin'e 'zihniyet' yanıtı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı'nın bugün gazetemizde çıkan eleştirel ve muhalif yayınlara verilen cezaların, iktidara yakın medyaya uygulanmadığı değerlendirmesine, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur" yanıtını verdi. Taşcı, Şahin'e istediği medya kuruluşunda tartışma çağrısı yaptı.
RTÜK'ün, CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, bugün gazetemizde çıkan haberde kurumun ilk altı ayında verdiği cezaları mercek altına aldı. Taşcı’nın tespitlerine göre, eleştirel yayıncılık yapan kanallara 22 ayrı ceza karşılığında 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Buna karşın, iktidara yakın kanallarla ilgili yapılan şikâyetler, üst kurulun gündemine bile getirilmedi.
ŞAHİN YANIT VERDİ: VAZGEÇİLMELİ
Taşçı'nın gündeme getirdiği açıklamaya sosyal medyadan yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan Taçcı'ya "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" yanıtını verdi.
BURADAN YANIT VERİYORUM
Taşcı, Şahin'in yorumlara getirdiği kısıtlamadan dolayı, sosyal medyadan yanıt verdi ve canlı yayında tartışma çağrısı yaptı. Taşcı şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @ebekirsahin isterseniz iktidara ait olan ya da olmayan sizin seçeceğiniz bir kanalda ayrıştırmaları ve RTÜK cezalandırmalarını tüm yönleriyle tartışalım. Ben hazırım. Yorum sayfanıza yazmama izin vermediğinizden buradan yanıtladım kusura bakmayın! Yanıtınızı bekliyorum..."
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