RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kurulun 6 ayda verdiği cezaları raporlaştırdı
CHP'li İlhan Taşcı'nın tespitlerine göre, eleştirel yayıncılık yapan kanallara 22 ayrı ceza karşılığında 5 milyon lira idari para cezası kesildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, kurumun ilk altı ayında verdiği cezaları mercek altına aldı. Taşcı’nın tespitlerine göre, eleştirel yayıncılık yapan kanallara 22 ayrı ceza karşılığında 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Buna karşın, iktidara yakın kanallarla ilgili yapılan şikâyetler, üst kurulun gündemine bile getirilmedi.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK, 1780 kanalı ikiye ayırmıştır: İktidarı ve Saray’ı sevenler; iktidarı eleştirenler” tepkisini gösterdi.
Taşcı, RTÜK’ün 1 Ocak - 30 Haziran tarihinde aldığı yaptırım ve ceza kararlarını inceledi. Buna göre RTÜK, ocak ile haziran ayı arasında en çok cezayı 9 ayrı yaptırımla Halk TV’ye kesti. Kanala bu yaptırımlar karşılığında verilen idari para cezası ise 254 bin lira olarak hesaplandı. Bu yayıncıyı 6 cezayla TELE 1 izledi. TELE 1, 6 ceza karşılığında 169 bin 429 lira para cezası ödemek zorunda kaldı. Eleştirel yayınlarıyla bilinen KRT’ye ise 4 farklı ceza kesildi ve 112 bin 952 TL ödemesi istendi. FOX TV’ye de 3 farklı yaptırım uygulandı. Kanalın ödemesi gereken idari para cezası 4.5 milyon liraya dayandı.
‘DOSYALARI BİLE GÖRÜŞÜLMÜYOR’
Taşcı’nın çalışmasına göre, eleştirel kanallar bu cezaları alırken, haklarında RTÜK’e çok sayıda başvuruda bulunulmasına karşın iktidara yakınlığıyla bilinen ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net ve TGRT Haber’e ilişkin gelen şikâyet dosyaları kurumun gündemine bile getirilmedi. Durumu değerlendiren Taşcı, “Haklarında en çok şikâyet gelen kanallar sıralamasında, rekor şikâyet sayıları iktidara yakın olan bu kanallar. Ama hepsi Ebubekir Şahin’in kanatlarının altında, korunup kollanıyorlar. Şahin’in 6 ay boyunca bu kanallara tek bir yaptırım uygulanmamasını, hatta onu da geçtik tek bir dosyanın dahi üst kurul gündemine almamasını izah etmesi gerekir. RTÜK, bin 780 kanalı ikiye ayırmıştır: İktidarı ve Saray’ı sevenler; iktidarı eleştirenler. Eleştirenleri susturabilmek için de Ebubekir Şahin her yolu deniyor, cezaya boğuyor” tepkisini gösterdi.
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