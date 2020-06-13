RTÜK Üyesi Konuralp: RTÜK Başkanı banka yönetim kurulu üyeliğinden çekilmeli

13 Haziran 2020 Cumartesi, 16:31

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bank Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak görevlendirilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siyasi irade, hatırı sayılır ve düzenli gelire sahip isimlere kamu bankaları yönetim kurulu üyelikleri yoluyla ek gelir imkanı sağladı, sağlıyor. Bu tercih, toplumun tüm kesimlerine doğru yayılan işsizliğin yarattığı ekonomik ve psikolojik sorunlarla mücadeledeki başarısızlığının kendi eliyle teşhiridir; liyakatsizliğin ve kibrin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

'RTÜK BAŞKANI ÜYELİKTEN ÇEKİLMELİ'

"RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilerek, bu teşhirin parçası kılınmıştır" diyen Konuralp, açıklamasında şunları söyledi:

"Konunun doğrudan RTÜK’le ilgili bölümü ise şudur: Mevzuata uygun olması, Kurul Başkanı Şahin’in görevlendirilmesini doğru kılmaz. Bir örnek olarak; Halk Bankasının, tv reklamlarındaki payı düşünüldüğünde, sadece kredi dağıtımında değil reklamların da nasıl dağıtılacağına ilişkin kararlarda Şahin’in söz sahibi olacak olması, kamu vicdani açısından sorunludur. Üstelik RTÜK, BDDK ile birlikte Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar listesinde yer almaktadır. Bu haliyle bile RTÜK Başkanının, bir başka görevlendirme yoluyla BDDK denetimine kendisini tabi kılması yanlıştır. Doğru olan; RTÜK Başkanı Şahin’in banka yönetim kurulu üyeliğinden çekilmesidir."