RTÜK Üyesi Taşçı: RTÜK Başkanlığı part time yapılacak bir iş değil
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada "RTÜK Başkanlığı'nın part time yapılacak bir iş olmadığını başta Sayın Ebubekir Şahin’in kendisinin ve onu bu göreve getirenlerin biliyor olmaları gerekir" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşçı, Halkbank’ın RTÜK ile ilgisi olmaması nedeniyle bu atamanın yasaya aykırı olmadığını ancak kamu vicdanı açısından sorunlu ve yaralayıcı bir tablo oluştuğunu ifade etti.
Taşçı, yaptığı açıklamada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, RTÜK Başkanlığı'nın part time yapılacak bir iş olmadığını anlamasını gerektiğini ifade ederek Şahin'i bu görevi kendisine verenlere teşekkür ederek affını istemesi gerektiğini belirtti.
Taşçı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk Bankasına da atandı. Üyeler, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar. Halkbank’ın RTÜK ile ilgisi olmaması nedeniyle bu atama yasaya aykırı değil. Ancak kamu vicdanı açısından sorunlu ve yaralayıcı bir tablo oluştu.
Bir kamu görevlisinin birden fazla yerde görev yapması ve oradan gelir elde etmesi doğru değildir. RTÜK Başkanlığının part time yapılacak bir iş olmadığını başta Sayın Ebubekir Şahin’in kendisinin ve onu bu göreve getirenlerin biliyor olmaları gerekir.
RTÜK Başkanından beklenti, görevini layıkıyla, tarafsız ve bağımsız yapmasıdır. Kime, ne kredisi verileceğini kararlaştırmak RTÜK Başkanının işleri arasında olmamalı, olamaz. Şahin’in bu görevi kendisine tevdi edenlere teşekkür edip, affını istemesinin uygun olacağını düşünüyorum."
1- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk Bankasına da atandı. Üyeler, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar. Halkbank’ın RTÜK ile ilgisi olmaması nedeniyle bu atama yasaya aykırı değil. Ancak kamu vicdanı açısından sorunlu ve yaralayıcı bir tablo oluştu.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 13, 2020
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