RTÜK üyesi Taşcı: Televizyonlar aklanma yeri değil

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Taşcı dilekçede, “Vahşice gerçekleştirilmiş bir katliamın ‘intikam eylemi’ gibi basitleştirilerek ekranlarda yer verilmesinin yayıncılık etiğiyle ve RTÜK Yasası’ndaki yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Katliam hükümlüsüne ekranda istediği gibi kendi ‘hikayesini’ anlatmasına olanak sağlanması suçu ve suçluyu övme fiilini oluşturmuştur” dedi.