RTÜK üyesi Taşcı: Televizyonlar aklanma yeri değil
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Bahçelievler katliamının faili Haluk Kırcı’nın Haber Global’e konuk olduğu yayının ve kullandığı “Bahçelievler bir katliam değildir. Oraya ülkücüler olarak biz katliam için gitmedik, arkadaşlarımızın intikamı için gittik” ifadelerinin kurul gündemine alınması için dilekçe verdi.
Taşcı dilekçede, “Vahşice gerçekleştirilmiş bir katliamın ‘intikam eylemi’ gibi basitleştirilerek ekranlarda yer verilmesinin yayıncılık etiğiyle ve RTÜK Yasası’ndaki yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Katliam hükümlüsüne ekranda istediği gibi kendi ‘hikayesini’ anlatmasına olanak sağlanması suçu ve suçluyu övme fiilini oluşturmuştur” dedi.
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