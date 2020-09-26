RTÜK üyesi Taşçı'dan RTÜK'e yalanlama
CHP’nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’nin 5 gün yayın durdurmasına ilişkin RTÜK tarafından yapılan açıklama için “Gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.
RTÜK’ün Halk TV’ye "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle" verdiği 5 gün ekran karartma cezası dün tebliğ edildi. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından RTÜK yazılı bir açıklama yaptı.
RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
“Üst Kurul'un 01.07.2020 tarihindeki kararıyla Halk TV’nin, 6112 sy. Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle verilen 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır.
Kuruluşun Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını Pazartesi gecesi 00.00 itibariyle uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
TAŞÇI'NIN AÇIKLAMASI
RTÜK üyesi Taşçı ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle dedi:
“Halk TV ekranının karartılması kararına karşı açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ankara 16. İdare Mahkemesi ise YD kararını gerekçesiz şekilde kaldırılmıştır. Henüz davanın esası hakkında bir hüküm kurulmamışken, RTÜK’ün dava sonuçlanmış gibi açıklamada bulunması kamuoyunu yanıltmakta ve yanlış bir algı oluşturmaktadır. Bu yönüyle açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.”
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