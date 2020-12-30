RTÜK'ten 6 kanala ceza: FOX TV'ye de "aşı yaptırmayan vatan haini" sözlerinden ceza geldi
İzleme uzmanlarının raporlarını görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, birçok kanala idari para cezası verdi.
RTÜK, FOX TV, Habertürk, Akit TV, Halk TV, Beyaz TV ve N1 Türk'e idari para cezası uyguladı.
RTÜK,"İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” programına konuk olarak katılan Prof.Dr. Bingür Sönmez’in koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden kişilere yönelik "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, toplu taşımadan faydalanamayacaklar" ifadelerini "eleştiri sınırının çok ötesinde bir itham" olarak değerlendirip FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
HABERTÜRK'E 'TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA SAVAŞ' CEZASI
RTÜK, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkında “Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Çünkü son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar" ifadelerini de ceza konusu yaptı. RTÜK, "İma ile bile olsa Türkiye ile Suriye arasında bir savaşın olduğunu dile getirmesi, Suriyeli göçmenler için olumsuz metaforlar kullanılarak toplumda olumsuz kanaat oluşturabileceği" nedeniyle, Habertürk'e idari para cezası uyguladı.
AKİT TV'YE 'EBUBEKİR SOFUOĞLU' CEZASI
RTÜK, Akit TV’nin Derin Kutu programına konuk olarak katılan Sakarya Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun "Üniversiteler fuhuş yuvası" sözleri nedeniyle Akit TV'ye idari para cezası verdi.
HALK TV'YE 'SERHAT ALBAYRAK' CEZASI
RTÜK, Halk TV'de Medya Mahallesi programında Necati Özkan'ın Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak için kullandığı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bahse konu grubu ziyaret ettiğini belirtmesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı küçük düşürülmeye ve itibarının zedelenmeye yönelik olduğuna kanaat getirdi" ifadeleriyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
BEYAZ TV'YE 'AHMET ÇAKAR' NEDENİYLE CEZA
RTÜK, Beyaz TV’de yayımlanan Derin Futbol programına katılan Ahmet Çakar’ın "beIN Sports Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş hakkında sarf ettiği onur kırıcı, küçük düşürücü ve aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.
RTÜK, "Ağza alınmayacak küfürler içeren kısımlarına herhangi bir kesme veya bipleme uygulamadan klip yayınladığı" gerekçesiyle, NR1 Türk’e de idari para cezası kesti.
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