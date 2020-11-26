RTÜK’ten Bahçeli için yaş sınırı isteyen Ali Babacan’a MHP’den yanıt
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın RTÜK'e Devlet Bahçeli'nin konuşmaları için 18 yaş sınırı getirilmesi çağrısını hedef aldı.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, bu kez Ali Babacan’ı hedef aldı. Ali Bababcan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için RTÜK’ten 18 yaş sınırı istemesine sert sözlerle tepki gösteren MHP’li Büyükataman, “Babacan’a tavsiyemiz ise "had sınırı"nı bilmesidir” dedi. Babacan’ın, Bahçeli’ye yönelik, “Devleti esir aldı” şeklindeki ifadelerine de tepki gösteren Büyükataman, “Bir akıl tutulması, şuur noksanlığıdır” dedi.
MHP Genel Sekreteri’nin açıklamaları şöyle:
"Türkiye'ye kurulan tuzaklara gönüllü taşeronluk yapmak üzere yüzde 100 yabancı sermaye ile imal edilen DEVA isimli particikte genel başkancılık oynayan Ali Babacan; emsalleri ile birlikte mekân tuttuğu çukur seviyeden, Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğinde bulunmuştur.
Ömrünü büyük Türk milletine adayan Sayın Genel Başkan'ımıza yönelik bu hadsizlik ne acıdır ki Türk'ün gücünü yedi düvele gösterdiğimiz müstesna ilimiz Çanakkale'de, dün mağlup ettiklerimizin Türkiye'yi bir müstemleke hâline getirmeye ant içmiş yedek akçesi tarafından yapılmıştır.
Bırakın teşkilatlanmayı; il başkanı bulamayan cücük bir yapılanmanın başındaki etkisiz eleman; milyonlarca oy vereni, Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir köşesinde oy vereninden çok daha fazla gönül vereni olan partimizden bahsederken "küçük" kelimesini kullanabilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek için ortaya çıkan, "Açılımın sahibi geliyor" anonsuyla cadde cadde ihanet gezdiren, toplantılarında Türk devletine meydan okuyan bu hadsizin Sayın Genel Başkan'ımıza yönelik “Devleti esir aldı” sözleri bir akıl tutulması, şuur noksanlığıdır.
Milliyetçi Hareket, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasinin değil gerçek demokrasinin, hak yolunun, hakikat yolunun takipçisidir.
PKK’ya meşruiyet, FETÖ’ye serbestî vermeyi demokrasi zanneden zihniyet, bu temiz topraklardan def olana dek mücadelemiz sürecektir.
Türk çocuğu, Mete'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ecdadının yolundadır; yolbaşçısı Sayın Devlet Bahçeli’nin teşvik ve talimatları doğrultusunda büyük ve müreffeh Türkiye’yi inşa etme ülküsüne hızla ilerlemektedir.
Babacan’a tavsiyemiz ise "had sınırı"nı bilmesidir."
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı
Video Haberler
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı