RTÜK'ten Fox TV, Habertürk, Halk TV, KRT ve Tele 1 ile ilgili toplantı kararı
RTÜK, “yangınları göstermeyin” talimatına uymadıkları gerekçesiyle Fox TV, Habertürk, Halk TV, KRT ve Tele 1'e yönelik cezaları görüşeceği bir toplantı gerçekleştirecek.
RTÜK'ün, “yangınları göstermeyin” talimatı gönderdiği belirtilmişti. RTÜK, karara uymadıkları gerekçesiyle Fox TV, Habertürk, Halk TV, KRT ve Tele 1'e yönelik cezaları görüşeceği bir toplantı yapacak.
Kararı Twitter'dan duyuran RTÜK üyesi CHP'li İlhan Taşcı, şu açıklamayı yaptı:
"SANSÜR TALİMATI"
RTÜK, “yangınları göstermeyin” talimatına uymadıkları gerekçesiyle Fox TV, Halk TV, Habertürk, KRT ve Tele1 kanallarına idari para cezasını yarınki Üst Kurul toplantısında görüşecek. Siz misiniz RTÜK’ün “sansür” talimatını yok sayıp halkı doğru bilgilendiren! Daha bitmedi.
"KEZ DAHA TEST EDİLECEK"
RTÜK ve Başkanı Ebubekir Şahin’i yangınları sansürleme çabası nedeniyle eleştirel haber yapan Fox TV, KRT, Halk TV, Tele1 ve TR35 kanalına da para cezası Üst Kurulda karara bağlanacak. RTÜK’ün basın ve halkın haber alma özgürlüğüne bakışı yarın bir kez daha test edilecek.
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