RTÜK'ten Halk TV, KRT ve FOX'a ceza
Radyo Televizyon Üst Kurulu, Halk TV, KRT ve FOX TV'ye ceza kesti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik söylediği "Daha dur, bunlar iyi günler" sözlerinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV ceza kesti.
Kararı; kurulun üyelerinden İlhan Taşçı, Twitter'daki hesabı üzerinden duyurdu. "RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İyi Parti Lideri Meral Akşener’e yönelik “Daha dur, bunlar iyi günler” sözlerinin kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle (!) Şirin Payzın’ın eleştirilerinden dolayı Halk TV’ye yüzde 2 idari para cezası verdi" ifadelerini kullanan Taşçı, kararın oy çokluğuyla alındığını açıkladı.
FOX VE KRT'YE DE CEZA
RTÜK Üyesi Okan Konuralp de, Halk TV'nin yanı sıra KRT TV ve FOX TV’nin de ceza aldığını açıkladı. Konuralp, KRT’ye verilen cezanın sebebinin SADAT olduğunu söyledi.
Konuralp’in açıklaması şöyle:
- Erdoğan’ın, Akşener’e atfen “Bunlar iyi günler” cümlesiyle biten konuşmasının “cinsiyetçi/şiddeti azmettirici” olmadığını savunan RTÜK, konuşmanın eleştirildiği HALKTV’ye idari para cezası verdi. Versin! Güzel günleri hep birlikte göreceğiz.
- Öte yandan, SADAT Başkanı A. Tanrıverdi’nin itibarsızlaştırıldı gerekçesinin de olduğu raporla KRT’ye de para cezası veren RTÜK, FOX TV’yi de cezasız bırakmadı. Bu kararlara karşı oy verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım.
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