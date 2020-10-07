RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken, Azerbaycan hakkında yaptığı siyasi yorum nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi. Halk TV'ye daha önce çeşitli cezalar veren Üst Kurul'un kararıyla, kanalın yayınları 28 Eylül-3 Ekim arasında durdurulmuştu.
RTÜK, Halk TV’de Azerbaycan konusunun işlendiği programda, gazeteci Levent Gültekin’in Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri üzerine değerlendirmelerine, “ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev’e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı” gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verdi. Karar oy birliğiyle alındı.
Gültekin, “İki Bakış İki Yorum” programında “…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…” ifadelerini kullanmıştı.
BEYAZ TV’YE ‘DERİN FUTBOL’ CEZASI
RTÜK, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programında, güncel futbol yorumları yapılırken argo tabirlere yer verildiği, Abdülkerim Durmaz’ın yaptığı ahlaka aykırı nitelikteki el hareketinin ekrana yansıtıldığı, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığını belirledi.
Üst Kurul, yayının Kanun’da yer alan “Türkçe’nin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Beyaz TV’ye idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.
İLAÇ PAZARLAMASINA YİNE CEZA
Her hafta rutin olarak gündeme alınan vatandaşları kandıran yayınlara ilişkin raporlar neticesinde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapılan BLD, KANAL YALOVA, ANADOLU TV, NEHİR ve DOLUNAY INT televizyonlarına çeşitli yaptırımlar uygulandı.
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