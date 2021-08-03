RTÜK'ten kanallara 'yangın' yasağı!

03 Ağustos 2021 Salı, 14:08

Türkiye, 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayarak Muğla, Denizli, Uşak gibi diğer illere de yayılan yangın mücadelesini 7 gündür sürdürüyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, 7 gündür sürdürülen bu mücadelenin televizyon kanallarında gösterilmesine RTÜK tarafından engel getirildiğini duyurdu.

"TEHDİT SAVURUYOR"

Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “özel hat” üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti!!! Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine “yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm” diye tehdit savuruyor"

Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “özel hat” üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti!!!

Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine “yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm” diye tehdit savuruyor?????? pic.twitter.com/anSa30Aq2g — İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 3, 2021

Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü ise RTÜK tarafından haber kanallarına gönderilen yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, "RTÜK haber kanallarına yangın haberleri yapmayın talimatı gönderdi. Bir başka yangın da bu, kanallar haber yapmazlarsa dezenformasyon artar" ifadelerini kullandı.