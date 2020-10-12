RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan Spotify açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:04

İnternet radyo ve televizyonlarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine girmesinin ardından internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.

RTÜK’ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.

'ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TALEBİNDE BULUNULACAK'



RTÜK'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, ihtar olunur."

"ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KAÇINILMAZ BİR YERE DOĞRU GİDİYOR"

RTÜK tarafından yayın kuruluşlarına gönderilen erişim engeli uyarısıyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, "Sosyal medya yasası kapsamında Spotify, lisans yükümlülüğünü an itibarıyla yerine getirmediği için 72 saatlik süre verilmiş durumda. RTÜK ile temasa geçerek hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuracaklarını bildiren platformlar var. Örneğin Foxplay lisans yükümlülüğünü yerine getireceğini İletmiş durumda. Ancak Spotify ile ilgili bir temas kurulamamış ve bir muhattap bulunamamış. Çünkü Spotify'ın şu anda Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. Eğer 72 saatlik süre içerisinde bu durumda bir değişiklik olmazsa yani yasada belirtilen lisans yükümlülüğünü yerine getirme noktasında bir girişimleri bulunmazsa yasada bulunan açık yüküm gereğince RTÜK idaresi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Spotify'ın lisans yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep edecek. Burada yasal olarak yapılacak işler doğru gibi gözüküyor. Çünkü yasa bu şekilde ancak çözüm yolunun da bulunması Türkiye'nin uluslarası saygınlığı açısından önemli. Umarım bu 72 saat içerisinde bir bağlantı noktası bulunur ve yasada belirtilenler gerektiği şekilde yerine getirilerek sorun aşılmış olur. Diğer türlü bu aşamada erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor" dedi.

"BU YASA, ALTERNATİF YAYIN ALANLARINI ZAPTU RAPT ALTINA ALMAK ÜZERE ÇIKARILDI!"

Sosyal medya yasasına ilişkin de konuşan Taşçı, "Ben sosyal medya yasasına, bu şekilde lisanslama yapılmasına karşı oy veren bir üyeyim. Ama yasa çıktıktan sonra benim o dönemde yasanın yaratabileceği risklerle ilgili söylediklerimin bir anlamda pratiğe geçen bölümlerini görüyoruz. Dikkat çektiğimiz sorunlar yaşanmaya başlamış durumda. Özgün ve özgür yayıncılık olanağı sunan Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün nefes borusu niteliğindeki alanları denetlenmek isteniyor. Unutulmamalı ki zaten bu yasa, alternatif yayın alanlarını zaptu rapt altına almak üzere çıkarıldı!" ifadelerini kullandı.































