RTÜK'ten TELE1'e telefon: 5 gün süreniz var!

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:05

HalkTV ve TELE1 hakkında 5 gün ekran karartma cezası veren RTÜK, cezanın tebliğini TELE1'e haftanın son iş günü mesainin bitmesine sadece saatler kala yaptı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, haftanın son iş günü mesai bitrimine saatler kala yapılan bildirim nedeniyle RTÜK'e tepki gösterdi.

Yanardağ'ın tepkisinin ardından RTÜK yetkililerinin TELE1'i arayarak telefonla bilgi verdikleri ortaya çıktı.

Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaşananları aktardı ve verilen karar hakkında yürütmeyi durdurma davası açtıklarını duyurdu.

Yanadardağ'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"TELE 1 ekranı bu gece kararmıyor.. RTÜK'ten arayıp 5 gün süremiz olduğunu bildirdiler. Karar, "geçici kapatma" niteliğinde ağır olduğu için ve Ulusal Elektronik Tebliğ Sistemi mevzuatı nedeniyle böyle bir süremiz varmış. Çarşamba gecesine kadar yayındayız. Ama biz davamızı açtık."