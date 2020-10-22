RTÜK'ten TV5 kanalına 'deprem' cezası!
RTÜK, Elazığ depreminden sonra bir cenaze sahibinin dile getirdiği sözlerin aktarılması sebebiyle TV5’e 25 bin 881 Lira ceza kesti.
RTÜK, 28 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Kulis Ankara” programında, program konuğunun, Elazığ depreminden sonra bir cenaze sahibinin dile getirdiği sözleri aktarması sebebiyle, Milli Görüşün yayın organı TV5’e 25 bin 881 Lira ceza kesti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 3 Şubat 2020 tarihli “TV5” konulu yazısının karara bağlanmak üzere gündeme alınmasını istedi.
Yapılan oylamada, konunun gündeme alınmasına, RTÜK Üyesi Ali Ürküt’ün karşı oyu ve oy çoklugu ile karar verilerek görüşmelere geçildi.
Görüşmede, 28 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Kulis Ankara” programında, program konuğunun şu sözleri, cezaya gerekçe olarak gösterildi:
“Meselâ bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi. Dedi ki, ‘Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi bize teslim edecekler diye. Sabah oldu, teslim etmediler. Öğlene yaklaştık, en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına Cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi. Taziye sahibi, ‘Ben de isyan ettim kardeşim!’ dedi. ‘Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helâlleşsinler, sonrasında defnini yapayım.’ Ben, bunun Sayın Cumhurbaşkanının talebi olduğu kanaatinde değilim; ama oluşturulan siyasî iklim, oraya yaranmayı, hani bunlara yaranacak bir şeyler söyleyelim, gösterelim, yapalım ki, o da beraberinde bir şey getirdiği için bu türden şeyler oluyor. Ben, taziye sahibinin bize ifade ettiğini söylüyorum. Burada mesele zaten, yani konuşulan şey, burada şu: Ne deprem, yani o binalar, AK Parti iktidarı döneminde yapılmış binalar değil... Onlar daha erken alıyorlar. Kendi camilerinde kaldırıyorlar. İtiraz edince alabiliyorlar cenazelerini.”
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